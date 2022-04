La recette à 3 ingrédients de Candice : Asperges rôties, poireaux frits et œufs pochés

Suivez la recette des asperges rôties, poireaux frits et œufs pochés.

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min. - Cuisson : 15 min.

Ingrédients

½ blanc de poireau + une partie du vert

8 asperges vertes

4 œufs

Préparation

Détaillez les morceaux de poireaux en très fines lamelles.

Faites rôtir les asperges à la poêle en les remuant de temps en temps pendant 8 min. Ajoutez le poireau et laissez-le " brûler " dans la poêle pour qu’il développe tous ses arômes.

Pendant ce temps-là, pochez les œufs. Une technique infaillible et facile : mettez du papier film (sans trous) dans un petit bol. Huilez-le au pinceau. Cassez-y un œuf (vous aurez donc 4 bols). Refermez le film avec de la ficelle à brider. Nouez la ficelle et enfilez les petits baluchons sur le manche d’une cuillère en bois. Déposez la cuiller sur le bord d’une casserole d’eau bouillante (non vinaigrée) et laissez cuire 5 min. Parfait à tous les coups.

Servez les légumes chauds avec l’œuf déballé et juste percé au couteau pour que le jaune s’écoule. Assaisonnez.