La rébellion de Wagner vécue comme "une tentative de coup d’Etat" par Poutine : analyse avec Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut Royal de défense

Aujourd’hui, Evguéni Prigogine affirme être rentré dans le territoire russe avec ses hommes et d’avoir pris un important centre militaire dans le sud du pays. Quel est son objectif avec cette action ?

Si ça se confirme, il faut d’abord mettre les choses en proportion. Rostov-sur-le-Don, c’est une très grande ville, plus grande que Bruxelles, qui est le siège du district militaire Sud de la Fédération de Russie. Si les images qui ont été diffusées de cette réunion entre Prigogine et des leaders militaires russes se confirment et qu’effectivement ils tiennent des installations militaires dans cette ville, c’est un développement majeur. Il y a également des vidéos, de l’information – à confirmer – selon lesquelles des éléments de Wagner seraient aussi dans une deuxième très grosse ville russe, plus à l’intérieur du pays que Belgorod qui s’appelle Voronej. Tout ça étant situé sur une autoroute en direction de Moscou. Il y a un état d’alerte qui est déclaré à Moscou même. On déploie de l’infrastructure militaire, des équipements. Donc il semble que l’hypothèse de vouloir remonter sur Moscou soit une option qui est considérée en tout cas par des éléments chez Wagner et par d’autres. Rien ne préjuge que cela soit le cas, que cela soit possible, mais en tout cas, il y a une volonté d’aller dans cette direction et le simple fait, s’il se confirme et honnêtement, c’est quasiment certain, que des infrastructures militaires centrales sont contrôlées à Rostov, c’est un développement majeur.