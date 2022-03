La réapparition des manuscrits de Céline donnera lieu à la parution d’un inédit ainsi qu’une exposition

Le roman Guerre, sur les traumatismes vécus par l’auteur Louis-Ferdinand Céline paraîtra le 5 mai, tandis que l’exposition intitulée, Céline, les manuscrits retrouvés, aura lieu du 6 mai au 16 juillet, à la Galerie Gallimard à Paris.

Le roman Guerre paraîtra le 5 mai dans la classique collection Blanche. Gallimard évoque dans sa présentation de l’ouvrage "une liasse de deux cent cinquante feuillets révélant un roman dont l’action se situe dans les Flandres durant la Grande Guerre" et un "manuscrit de premier jet, écrit quelque deux ans après la parution de Voyage au bout de la nuit", soit en 1934. "Céline, entre récit autobiographique et œuvre d’imagination, y lève le voile sur l’expérience centrale de son existence : le traumatisme physique et moral du front", ajoute l’éditeur.