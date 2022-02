La réalité virtuelle s’invite dans les bibliothèques britanniques

Face à cette tendance, de nouveaux projets émergent afin de donner à nouveau le goût de la lecture. StoryTrails s’intègre dans cette dynamique. Le projet se présente sous la forme d’une expérience narrative immersive qui vise à faire revivre des histoires du passé grâce à l’Internet 3D et à la réalité virtuelle. L’utilisation du numérique permet de susciter l’intérêt d’un public plus large et d’ainsi augmenter le taux de fréquentation des bibliothèques.