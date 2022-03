La réalité virtuelle pour remplacer l’anesthésie ?

Quand on parle de réalité virtuelle, on pense le plus souvent aux jeux vidéo. Mais il n’y a aucune raison de croire que ces avancées majeures ne puissent pas se retrouver aussi dans des environnements qui touchent à la santé. Et de fait, ce genre de technologie est de plus en plus souvent utilisé en médecine, dans des domaines très différents…