La réalité virtuelle au service de certaines thérapies : comment marche ce traitement ?

La réalité virtuelle, via des stimuli visuels, auditifs, va déclencher des réactions émotionnelles, des envies, des comportements. C’est un outil exploratoire, d’apprentissage, qui permet ensuite d'intervenir et d'envisager comment faire autrement.

On travaille aussi sur la gradation, souligne Sébastien Nahon. Dans le cas d’une phobie de l’araignée, par exemple, l’araignée est d’abord présentée loin, puis de plus en plus près. C’est la même chose pour la peur de l’avion : on travaille par étapes, avec des techniques de captation du regard, avec des déclencheurs physiologiques, ce qui permet de détecter des choses qu’en face-à-face on ne pourrait pas détecter.

Cette thérapie par exposition, par confrontation à certaines situations, est une vraie aide pour le psychologue et pour le patient et permet de débriefer au fur et à mesure ce qu’il se passe.

Cette progressivité et ce sur-mesure sont beaucoup plus motivants pour le patient et on observe moins d’abandons thérapeutiques.