La réalité peu ragoûtante derrière les scènes de banquets d’Harry Potter

En 8 films, il y en a eu des banquets dans la saga ! Une saga qui s’est terminée il y a 10 ans mais qui continue de nous dévoiler des secrets de tournage. Voici qu’est révélé le terrible secret derrière les fameuses séquences de banquets.

Les élèves de Poudlard se retrouvent régulièrement dans le réfectoire pour manger tous ensemble. Et Chris Columbus a voulu rester le plus fidèle possible à l’œuvre de J.K. Rowling, et ce, jusque dans les plus petits détails. Le site AlloCiné qui a ressorti une ancienne interview datant de 2014 dans laquelle le comédien Warwick Davis, qui incarnait le professeur Filius Flitwick dans la saga, est revenu sur les séquences de banquets dans Harry Potter à l’école des sorciers et Harry Potter et la Chambre des secrets. Il y raconte la réalité de ce que contenaient leurs assiettes.

Lors des tournages, il s’agissait donc de reproduire fidèlement la nourriture décrite dans les livres de J.K. Rowling. Sur les immenses tables, la nourriture était donc bien réelle et pouvait être consommée par les acteurs et les équipes techniques. Mais Warwick Davis a expliqué que la nourriture n’était pas toujours très appétissante car, comme les scènes de banquets duraient parfois plusieurs jours, on ne la remettait pas au frais ni ne la changeait pour éviter les faux raccords ! Les plats stagnaient donc sur les grandes tables en pourrissant lentement mais sûrement, libérant des odeurs désagréables !

Warwick Davis :

Beaucoup de grands festins se déroulaient dans la Grande Salle. On pouvait tourner pendant trois ou quatre jours. Le premier jour du tournage, ils vous servent une assiette de nourriture avec beaucoup de viande, de légumes et de pommes de terre rôties, que vous pouvez manger. Mais, le jour suivant, ils vous disent : 'Ne mangez pas la nourriture ! Vous faites donc semblant de la manger, parce qu’elle est restée là toute la nuit. Le quatrième jour de tournage, vous pouviez sentir l’odeur venant de la Grande Salle avant même d’y être entré. La nourriture était encore là, avec cette odeur incroyable.

Pour les films suivants, la production de Warner Bros a fini par changer de méthode en stockant la nourriture au frais entre les moments de tournage.