La réalisatrice du meilleur film de tous les temps : une allée portera le nom de Chantal Akerman à Bruxelles

Une allée portera le nom de Chantal Akerman. Chantal Akerman, décédée en 2015, c’est la réalisatrice du meilleur film de tous les temps, "Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles"…

Chantal Akerman, cinéaste belge née à Etterbeek, a réalisé une trentaine de films au cours de sa carrière dont "Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles". Et c’est justement l'allée centrale du quai du Commerce, non loin du marché aux Poissons, qui portera le nom d’Allée Chantal Ackerman. Le quai du Commerce qui ne se situe pas à 1080 Molenbeek comme l'indique le titre du film mais à 1000 Bruxelles.

De quoi parle ce film justement sorti en 1976, classé fin de l'année dernière meilleur film de tous les temps par le British Film Institute via sa revue "Sight and Sound" devant "Sueurs froides", "Citizen Kane" ou encore "2001 l’odyssée de l’espace? C’est trois jours dans la vie d’une femme, veuve, maman d’un adolescent. Elle se prostitue pour pouvoir subvenir à ses besoins… Un quotidien réglé comme du papier à musique qui va être bousculé.

Singularité

Le film porte un message féministe, d'avant-garde alors que l'époque est plus conservatrice. Il se distingue par sa longueur, aussi: plus de trois heures. Il contient des scènes qui durent et qui trainent, devenues cultes depuis sa récente remise en lumière... Exemple lorsque Jeanne Dielman (jouée par Delphine Seyrig) épluche ses pommes de terre ou prépare des escalopes de veau. Un plan séquence sans aucun dialogue qui laisse place à l'étalage des ingrédients, au cassage des œufs et au trempage des pièces de viande qui vont être panées.

Des passages qui ne sont rien d'innocents et qui font la singularité de ce film et de sa réalisatrice. "On a déjà assez raconté les histoires folles d'amour qui n'arrivent presque jamais", expliquait à l'époque Chantal Ackerman. "Le cinéma a montré une image de la femme vue par les hommes qui est complètement fausse. Et même quand des gens essaient de montrer le quotidien d'une femme, il ne montre qu'un quotidien fantasmé."

La décision de renommer l'allée centrale du quai du Commerce sera votée lundi au conseil communal mais on ignore encore quand l'inauguration aura lieu.