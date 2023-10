La Real Sociedad domine le RB Salzbourg, Braga fait chuter l'Union Berlin, à nouveau battu sur le fil

La Real Sociedad a battu le RB Salzbourg (0-2) ce mardi en Autriche, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Champions League, grâce à deux buts en première mi-temps. Dans l'autre match du début de soirée, l'Union Berlin, qui menait 2-0, s'est finalement inclinée dans le temps additionnel contre Braga (2-3).

Les Basques ont idéalement lancé leur match à la Red Bull Arena. Mikel Oyarzabal, déjà proche d'ouvrir le score (6e) dans un face-à-face perdu avec Alexander Schlager, s'est rattrapé juste ensuite et a marqué du plat du pied gauche (7e).

La Real Sociedad a fait le break sur une contre-attaque conclue par Brais Mendez (27e), au terme d'un déboulé jusqu'à l'entrée de la surface. Dans ce groupe D, la Real Sociedad avait tenu l'Inter en échec il y a deux semaines et est désormais en tête avec 4 points. Salzbourg, qui avait battu Benfica, se classe 2e avec 3 points.

Après avoir perdu chacun leur premier match contre le Real Madrid et Naples, l'Union Berlin et Braga avaient une chance de se relancer dans le groupe C en début de soirée à l'Olympiastadion.

L'Union a d'abord pris le large, Sheraldo Becker inscrivant un doublé en 7 minutes (30e, 37e) avant que Braga, via Sikou Niakaté (41e) puis Armindo Bruma (51e), ne remette les compteurs à zéro. La décision s'est finalement faite dans les arrêts de jeu, André Castro (90e+4) retournant la situation sur une frappe à ras de terre.