La réaction magique des joueurs de l’Union lors du tirage au sort de l’Europa League

Il y a des clubs qui prennent peur lorsqu’ils voient le tirage au sort d’une Coupe d’Europe quand il tombe sur un gros calibre. Et puis il y a l’Union Saint-Gilloise, heureuse de jouer contre Liverpool.

Ce sera assurément deux matches de gala pour les unionistes. Avec une double confrontation face à Liverpool lors des phases de groupes de l’Europa League, l’Union Saint-Gilloise va rencontrer un cador européen. L’Union hérite du groupe E avec en plus le Lask et Toulouse. Une poule abordable pour les Bruxellois.

Avec six Ligues des Champions, Liverpool a écrit l’histoire du foot européen. Et quand on voit la joie lors du tirage du club anglais dans l’avion qui ramène les unionistes de Suisse en Belgique, ça fait du bien.

La saison passée, l’Union avait atteint les quarts de finale de la compétition après 58 ans d’absence et terminé 2e de son groupe. Si Liverpool est un gros calibre, ils sont toutefois prévenus. Les unionistes vendent chèrement leur peau.