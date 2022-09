La réaction des Sex Pistols suite au décès de la Reine Elizabeth II

Parmi les très nombreux hommages du monde du rock suite au décès de la Reine Elizabeth II, ceux des Sex Pistols étaient pour le moins "attendus" étant donné leur "passé" avec la royauté et leur célèbre "God Save the Queen", véritable pamphlet contre Elizabeth II.

Dans ce titre de 1977, ils déclarent notamment que la reine n’est "pas un être humain" et la traitent d'"imbécile" à la tête d’un "régime fasciste".

Et aujourd’hui, on découvre les réactions de John “Johnny Rotten” Lydon, Steve Jones, et de Glen Matlock, toutes les trois assez différentes les unes des autres.

Alors que c’est John Lydon qui chantait ces insultes, il est devenu beaucoup plus conservateur au fil des ans, et ses sentiments envers la reine se sont adoucis. Il écrit sur Twitter : "Repose en paix, Queen Elizabeth II" au côté du célèbre portrait utilisé pour la pochette de "God Save The Queen" (à voir ci-dessous), mais sans le graffiti par-dessus.

Glen Matlock, le bassiste, s’est quant à lui "tourné vers le futur" en commentant : "God save the King, espérons qu’il ne soit pas un vieux machin ". Et le guitariste Steve Jones ne s’est quant à lui pas positionné, mais a posé une question avec le fameux portrait de la reine qui, cette fois-ci, a la bouche fermée par une épingle à nourrice : "Comment vous sentez-vous ?"