La réaction de Karel Geraerts après le tirage au sort : "Ce n’est pas une déception, on va jouer contre le leader de Bundesliga"

L’Union Saint-Gilloise a hérité de l’Union Berlin en huitièmes de finale de l’Europa League. Une équipe qu’elle connaît bien puisque les deux clubs se sont déjà affrontés en phase de groupes avec une victoire chacun. Karel Geraerts, entraîneur unioniste, a réagi à ce tirage au micro de Thibaut Deplanque.

"Ce n’est pas une déception, on va jouer contre le leader de Bundesliga. Il y a trois mois, quand on avait affronté l’Union Berlin en groupes, ils étaient déjà premiers en Allemagne. Ils le sont encore… Ce n’est pas un hasard".

Si certains joueurs ou supporters auraient préféré tomber contre un plus grand nom du football, Geraerts se montre prudent avant d’affronter les "Eiserne" : "Ils sont devant le Bayern. C’est une très très bonne équipe. Il ne faut pas les sous-estimer même si le nom n’est pas aussi grand que la Juventus. Ils viennent d’éliminer facilement l’Ajax (3-1 au match retour). On sait qu’on doit être à 100% si on veut avoir une chance contre eux. La situation est simple : si on veut se qualifier, on doit jouer à haut niveau. Peut-être que les supporters rêvaient d’un autre nom… mais il faut être fier d’être là".

"C’est un match historique pour nous, et j’espère que tous les supporters seront présents. On aura besoin de notre 12e homme, qui est un joueur clé de notre équipe", a conclu Karel Geraerts.

Le match aller se déroulera le 9 mars en Allemagne, tandis que le retour aura lieu le 16 mars… au Lotto Park d’Anderlecht.