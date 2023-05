La moisson de victoires se poursuit donc, après le show de l’équipe néerlandaise à Burgos. SD Worx avait remporté les 4 étapes et le classement général du tour de Burgos. Sans oublier les succès, entre autres, de Lotte Kopecky sur le Tour des Flandres et de Demi Vollering sur l’Amstel, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

Ce mardi, le team SD Worx a bouclé les 9,1 km du CLM du Tour de Thuringe en 13 minutes et 8 secondes, devant le Team Jayco AlUla et Canyon//SRAM Racing.

Ce mercredi, place à la première étape en ligne de 153 km autour de Gera. Le Tour de Thuringe s’achèvera dimanche à Mülhausen.