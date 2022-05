La ''rare soul'' : labels éphémères, artistes méconnus, disques introuvables, comme Wild Deuce Records avec Emanuel Lasky

Et puis Emanuel Lasky. Un fils de Detroit, qui fit les beaux jours d’un autre label : Thelma Records, label éphémère qui existera entre 1962 et 1966 (avec néanmoins un joli petit catalogue qui fait frémir les collectionneurs) et qui a la particularité d’avoir été créé par Hazel Coleman, la mère de Thelma Coleman, première épouse de Berry Gordy… Ouf, le monde est petit. Bref, Emanuel Lasky, connut le succès dès 1963 (et pendant une bonne décennie) et signa en 1965 son seul single chez Wild Deuce Records : ''Lucky To Be Loved (By You)''. Et la légende veut que Eddie Newmark et Fred Edwards ont acheté le master de ce titre à Thelma Records…