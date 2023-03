La rappeuse Lizzo chante "Du Hast" de Rammstein lors d'un concert en Allemagne et son public adore !

Lizzo a fait plaisir à ses fans allemands en chantant de manière impromptue une version a cappella de "Du Hast" de Rammstein lors d'un récent spectacle à Hambourg.

D'habitude, quand des artistes hip-hop ou pop rendent hommage à des groupes de rock, ils reprennent plutôt des groupes comme AC/DC ou Metallica, mais ce n'est pas le cas de la rappeuse et chanteuse américaine Lizzo.

Lors d'un récent concert à Hambourg, en Allemagne, l'artiste a tenu à rendre hommage à l'un des plus grands groupe du pays en chantant "Du Hast" de Rammstein sur scène, et ses fans allemands ont visiblement adoré ça.

Le concert a eu lieu à la Barclays Arena de Hambourg le 20 février. Un fan qui a assisté au show a publié sur le réseau social TikTok un clip de l'hommage de Lizzo à Rammstein. Dans la vidéo, la chanteuse a simplement commencé par réciter les paroles de "Du Hast" et y a ajouté d'autres mots allemands tels que "nein" ("non") et "Oma" ("grand-mère"), ce qui a rendu la foule encore plus dingue.

Découvrez le résultat ci-dessous :