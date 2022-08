La Rando moto CAP48 et Classic 21 : On vous donne rendez-vous en septembre !

Chaque année, la Rando moto CAP48 et Classic 21 rassemble de nombreux bikers solidaires autour d’une balade sécurisée et d’un concert rock organisé par Classic 21. On vous attend nombreux le 4 septembre prochain au départ de Jodoigne vers le Wex de Marche-en-Famenne !

Une bonne occasion pour se revoir

Après deux ans d’absence, CAP48 et Classic 21 sont heureux de vous revoir le dimanche 4 septembre à partir de 9h à l’école Provinciale de Jodoigne pour le départ de la nouvelle édition de la Rando moto.

En club, entre amis ou en solo, sortez vos plus beaux blousons, briquez vos bécanes et c’est parti pour une balade sécurisée jusqu’au Wex de Marche-en-Famenne. Une occasion de se revoir sur les routes et de partager un moment convivial et solidaire.

Au programme : une bonne ambiance assurée !

Au départ de l’école Provinciale de Jodoigne, la balade sécurisée prendra la route vers le Wex de Marche-en-Famenne.

C’est l’univers de la moto qui est au rendez-vous mais ce n’est pas tout ! Fred & The Healers et le Classic 21 Band feront trembler les murs du Wex de Marche-en-Famenne sur place !

Des essais moto de notre partenaire BWM sont également possibles, de la petite restauration et un bar seront de la partie.