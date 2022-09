La Rando moto CAP48 et Classic 21 : le compte rendu en images !

Cette année encore, la Rando Moto Cap48 a rassemblé plus de 500 motards et une centaine de visiteurs autour d’une ballade sécurisée et d’un concert rock organisé par Classic 21 ce dimanche 4 septembre.

Une édition réussie grâce à votre générosité ! Toute l’équipe de Cap48 et de Classic 21 vous remercie et voici maintenant le résumé de cette superbe journée en votre compagnie en images !

Au départ de l’école Provinciale de Jodoigne, la balade sécurisée a pris la route vers le Wex de Marche-en-Famenne.

Fred & The Healers et le Classic 21 Band ont fait trembler les murs du Wex de Marche-en-Famenne sur place, les participants ont pu également savourer une démo de trial de Fred Crosset.