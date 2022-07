La raison des nombreuses chutes au Tour de France Femmes ? "Une différence de niveau trop grande", selon Jolien D'hoore

Le début du Tour de France féminin a été marqué par beaucoup de chutes et Jolien D'hoore, directrice sportive de AG Insurance-NXTG Team a des débuts d'explication à ce sujet.

"Le cyclisme féminin progresse vite, peut-être un peu trop vite", a expliqué D'hoore, qui a pris sa retraite sportive à la fin de la saison passée. "La différence entre les équipes du top et les autres équipes est un peu trop grande, dans tous les domaines. Un autre problème, ce sont les indications qui ne sont pas claires. Beaucoup de rétrécissements de route sont uniquement indiqués avec un peu de peinture fluo rouge. En Belgique, avec Boplan, la signalisation est 10 fois meilleure qu'ici. Et en même temps, il ne faut pas en faire une trop grosse affaire. Chez les hommes aussi on a vu beaucoup de chutes durant la première semaine, ça fait partie de ce sport."