La raison de l’annulation du concert de Rage Against Machine en Belgique

Le concert, très attendu par les fans, devait se tenir le jeudi 1er septembre au Sportpaleis à Anvers mais a été annulé pour des raisons médicales : voici quelques précisions.

C’est via un communiqué officiel du groupe que nous vous avions partagé l’annulation du concert belge et de la suite de la tournée de Rage Against The Machine après une parenthèse de 11 ans : " […] Le groupe terminera sa tournée américaine au Madison Square Garden les 11, 12 et 14 août, puis Zack devra rentrer chez lui pour se reposer et entamer sa rééducation […]".

Dans un post Instagram publié samedi dernier (13 août), à voir ci-dessous, le photographe Glen E. Friedman, un proche du groupe, a révélé que la blessure de Zach de la Rocha était une déchirure au talon d’Achille. " Je suis allé voir mon bon ami Zack (avec son talon d’Achille déchiré) jouer hier soir au Madison Square Garden […] Même en s’asseyant pendant la représentation, Zack De La Rocha a montré au monde ce qui leur manquait depuis toutes ces années qu’il était loin de ce groupe incroyable de musiciens".

C’est effectivement au cours de la tournée nord américaine que le chanteur a été vu se blesser la jambe sur la scène, poursuivant ensuite son show assis : "Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma jambe en ce moment", a dit le chanteur au public. "Nous allons continuer cette m… Je peux ramper sur cette scène. Nous allons jouer pour vous tous ce soir."