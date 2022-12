La raison bouleversante pour laquelle Matthew Perry est incapable de regarder "Friends"

Matthew Perry qui incarne l’attachant Chandler Bing dans "Friends", le blagueur de la bande, a révélé lors d’une interview à CBC qu’il était incapable de regarder un épisode de la série.

Très ému lors de cet entretien réalisé dans le cadre de la sortie de ses mémoires "Friends, Lovers and The Big Terrible Thing" ("Friends, mes amours et cette chose terrible") il a expliqué pourquoi près de vingt ans après la diffusion du dernier épisode, replonger dans cette sitcom lui était insupportable. Regarder la série c’est se remémorer l’addiction à l’alcool et la drogue dont il souffrait profondément à ce moment-là. Sa dépendance à l’alcool a débuté lorsqu’il a rejoint le casting de Friends à 24 ans et s’est aggravée au fil des ans, renforcée par une addiction à la cocaïne et aux opiacés : "Je prenais 55 Vicodin par jour, je pesais moins de 60 kilos, je jouais dans "Friends", regardé par 30 millions de personnes – et c’est pourquoi je ne peux pas regarder l’émission, parce que j’étais atrocement maigre". Il explique être capable de reconnaitre les substances consommées à l’époque, saison par saison, en se regardant à l’écran : "Je n’ai pas regardé la série et ne l’ai toujours pas fait parce que j’aurais pu dire "boisson, opiacés, boisson, cocaïne". Je pourrais le dire, saison par saison, d’après mon allure. C’est pour ça que je ne veux pas regarder la série, parce que c’est ça que je vois."

S’il avait "pour règle de ne jamais boire ni prendre de drogue en travaillant" par "respect" pour ses collaborateurs, il subissait sur place les effets de ce qu’il avait consommé en dehors. Il se souvient d’ailleurs d’une "gueule de bois particulièrement sévère": "À un moment donné, je tremblais tellement que si je devais passer de l’étagère à la table, je devais le faire rapidement et mettre ma main sur la table pour ne pas trembler. J’ai été à ce point mal."

Malgré les rires et l’humour de son personnage, Matthew Perry vivait une période particulièrement éprouvante, loin du vécu des autres stars de la série. Les larmes aux yeux il confie : "Vous savez, ce qui me fait toujours pleurer – et j’espère que je ne vais pas pleurer ici – c’est que ce n’est pas juste. Ce n’est pas, ce n’est pas juste. Ce n’est pas juste qu’il ait fallu que je traverse cette maladie et que les cinq autres soient épargnés. Ils ont eu tout ce que j’ai eu, mais j’ai dû combattre cette chose – et je dois encore la combattre."