La rainette, menacée de disparition il y a trente ans, fait son retour en force en Belgique

La rainette a fait un retour complet dans notre pays. Ce petit amphibien autrefois présent sur tout le territoire était menacé de disparition il y a trente ans en raison d’une réduction de son habitat naturel. Elle se développe aujourd’hui à un point qu’on n’aurait pu imaginer, selon l’association de protection de la nature Natuurpunt.

Autour de l’an 2000, l’espèce était éteinte en Wallonie. En Flandre, les populations connues ont été réduites à quatre reliques avec seulement 200 mâles à maturité reproductive. Depuis, grâce à une gestion et une restauration ciblées de l’habitat aquatique et terrestre sur le sol flamand, un renouveau rapide et sans précédent s’est opéré au sein des populations non seulement de la rainette, mais d’autres espèces, a communiqué Natuurpunt.

En Wallonie, on a commencé à réintroduire la grenouille de petite taille en 2022. "En ce début d’année, après plusieurs décennies d’absence, l’appel caractéristique a résonné dans certaines réserves naturelles wallonnes. Si l’espèce parvient à s’établir, il n’est pas improbable que le même scénario qu’en Flandre se reproduise à l’avenir", s’est réjouie l’association.

Reste à faire attention, prévient l’organisation, "les rainettes ne vieillissent pas : si la reproduction échoue plusieurs années de suite, le château de cartes s’effondre". Par conséquent, la gestion continue des habitats, en mettant l’accent sur les mares et les étangs, est d’une grande importance, ainsi que la gestion des habitats non encore occupés, pour permettre une colonisation future.