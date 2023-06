La rage de Tedesco, Lukaku se fâche, un costaud avec des crampes : 6 enseignements après Belgique - Autriche

De la vitesse sur les flancs, voilà comment Jérémy Doku et Dodi Lukebakio ont marqué ce match dans leur empreinte. On ne compte plus les débordements du Rennais et du Berlinois. Seul ce dernier s'est montré décisif, servant la passe décisive à Romelu Lukaku. Le 3e assist de Dodi Lukebakio en 3 matches, et à chaque fois pour le même joueur.

Les deux flancs étaient particulièrement importants puisque les débordements ont constitué notre grosse, et pratiquement unique, carte offensive en première période. Ovationné à sa sortie, Jérémy Doku pourrait à terme devenir un véritable chouchou du public. Domenico Tedesco rappelant, en après-match, que faire entrer Johan Bakayoko et Mike Trésor face à des défenseurs cuits après avoir galopé derrière le duo précité ressemblait à un calvaire.