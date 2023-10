La radio bruxelloise Arabel conteste sa mise en faillite

Autre coup dur : le SPF Finances se joint à la cause à l'audience. Lui aussi présente une ardoise à la radio : 206.000 euros. La curatrice ne voit pas d'autre issue possible que la mise en faillite et les créanciers présents refusent tout plan d'apurement. Le sort d'Arabel semble scellé. D'autant que la présidente ajoute, comme un coup de grâce : "d'habitude, quand on fait opposition à une faillite, on se présente avec un passif entièrement apuré. Pas avec des promesses pour le futur".