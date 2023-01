La race de chien la plus intelligente du monde est belge

Le berger malinois est le chien le plus intelligent du monde, selon une étude portant sur plus de 1000 chiens.

Comme le rapporte Het Niewsblad, c’est bien cette race belge qui arrive en haut de la liste des chiens les plus intelligents du monde.

C’est une étude finlandaise qui établit la liste des races de chien, de la plus intelligente à la moins intelligente (parce qu’il faut bien un dernier). Des scientifiques de l’Université d’Helsinki ont présenté à 1002 chiens de 13 races différentes une série de problèmes testant ainsi l’intelligence et le comportement.

Le vétérinaire Bart Stegen, interviewé par le journal, explique : "Deux races se distinguent sur le plan cognitif : le Malinois et le Border Collie. Les deux races étaient à l’origine actives dans les fermes pour guider les troupeaux. Cela nécessite une maîtrise de soi. Des décennies de sélection naturelle n’ont fait que renforcer cette maîtrise de soi."

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard selon lui si le berger malinois est utilisé dans le monde entier comme chien policier, "leurs qualités cognitives les rendent faciles à dresser. Et en plus, ils ont un odorat bien développé, meilleur que celui des border collies".

Parmi les autres races les plus intelligentes, on retrouve donc le Border collie, le Hovawart et le Chien d’eau espagnol.