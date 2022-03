La RAAL La Louvière monte en Nationale 1 : "Objectif Pro League, mais le chemin est encore long !"

La RAAL La Louvière a décroché, grâce à sa victoire 0-6 sur la pelouse de Waremme, le titre en D2ACFF et évoluera donc en Nationale 1 la saison prochaine. Le club hennuyer, qui n’a de cesse de grandir ces dernières années, visera d’entrée de jeu le Top 5 au plus haut niveau du foot amateur, avec l’ambition de monter au plus vite en D1B puis en D1A.

"Nous pouvons être satisfaits après le travail accompli depuis trois ans maintenant, il est énorme, souligne le Président de la RAAL, Salvatore Curaba, contacté par la RTBF. On s’efforce chaque année de tout améliorer dans le club : le sportif, la gestion, la formation… Ce n’est pas un soulagement, on savait depuis un mois ou deux que nous allions être champions : on avait fait le job, malgré le relâchement de ces dernières semaines, on savait que plus rien ne pouvait nous arriver. Je suis très fier de l’équipe mise en place pour gérer le club, au niveau sportif, la gestion, le sponsoring… C’est la force de la RAAL, et c’est un gage de réussite pour le futur. Grâce à cette équipe, on a pu accomplir des choses en un temps record, et je suis très confiant pour l’avenir. Le football continue à être le sport N.1 à La Louvière, il y a énormément d’attentes. Le chemin à accomplir est encore long, on n’est qu’au début ! L’objectif est de monter en D1A, de construire un stade, et ce n’est pas évident ! Il y aura encore beaucoup de travail, de difficulté et de plaisir."

La RAAL est une coopérative, avec 300 actionnaires souscripteurs qui ont investi de mille à plusieurs centaines de milliers d’euros. L'objectif est très clair : continuer à grimper rapidement les échelons et s'installer sur la durée en Pro League.

"L’année prochaine, il y aura trois montants en D1B, et ce sera une belle opportunité, a repris Salvatore Curaba. Avec les problèmes éventuels de licence, il se peut qu’en étant cinquième, on puisse monter. On fera clairement une équipe pour être dans le Top 5. Être champion, je ne veux même pas y croire, mais pourquoi pas la deuxième place ? L’ambition, ce sera le Top 5 et la montée. Je peux le dire avec beaucoup de sincérité, gérer un club de football, c’est vraiment compliqué ! Je félicite donc tous les dirigeants de clubs amateurs, car ce n’est vraiment pas facile. Nous sommes 16 employés équivalents temps plein, et nous sommes tous débordés ! Alors, quand il n’y a que quelques dirigeants pour gérer un club… Bravo à eux !"