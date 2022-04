La RAAL La Louvière en D1A dans les 5 ans ? Salvatore Curaba y croit et le dit dans ACFF Actu

La RAAL La Louvière, championne en D2 ACFF, évoluera la saison prochaine en Nationale 1. Une étape avant le retour en D1B voire D1A comme l’a confirmé son Président Salvatore Curaba lors de l’émission ACFF Actu.

Le football wallon va-t-il avoir un club de plus en D1A d’ici quelques années ? C’est en tout cas le rêve et l’espoir de Salvatore Curaba, Président du club de la RAAL La Louvière.

Championne cette année en D2 ACFF, La Louvière continue de grimper les échelons à grande vitesse comme l’a confirmé son Président :

"Notre ambition est de monter en D1A. Mais d’abord la saison prochaine, on souhaite jouer le top 3 en Nationale 1 avant d’évoluer en D1B dans un an. Le but est de devenir l’un des bons clubs en D1A et de compter dans le futur. C’est vraiment notre ambition."

