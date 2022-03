La Raal (D2 acff), premier champion national ce samedi soir ?

Sauf malheureux concours de circonstances, la Raal sera le premier champion de la saison 2021-2022 ce samedi soir. En D2 acff. Le Tivoli sera-t-il aussi bien rempli que lors du dernier titre en D3 acff voici quatre ans ? Pas sûr…

Avec une victoire ou un nul ce samedi sur le coup de 21h50-22h, mais aussi avec une défaite si Meux, le second classé namurois de la série ne gagne pas dans le même temps face à Acren-Lessines, la Raal sera le tout premier champion national – et même sans doute des séries nationales et provinciales – de la saison 2021-2022 !

Il sera sacré champion de la D2 acff presque quatre ans après avoir été lauréat de la D3 acff, en avril 2018, en battant le Léo Uccle 2-0 au Tivoli aussi, mais cette fois-là lors de la toute dernière journée de championnat puisque les Francs Borains avaient été dans leur sillage jusqu’au bout.

La Raal, nouvelle version Salvatore Curaba et ses amis devrait donc compter deux titres en trois saisons complètes si l’on retire celles non terminées en raison de la pandémie.

Un bilan exceptionnel pour cette entité sportive qui avait repris le matricule 94 de feu Couillet Fleurus fin des années 2010.

Ce samedi soir, la région du Centre s’attend à faire une très belle fête en vert et blanc à ses Loups une semaine avant le Carnaval de La Louvière, lequel retrouvera aussi des couleurs cette année après une hibernation forcée.

Toujours en course pour un ticket au sein du tour final vers la Nationale 1, l’adversaire de demain, Tubize-Braine ne se laissera pourtant pas croquer facilement, ce qui promet un gros match, notamment avec la présence aussi sur le terrain du meilleur buteur de la série le Tubizien Ismaël El Omari, 24 buts en 23 matches jusqu’ici.

" Nous ne voulons surtout pas présenter les choses comme si c’était du tout cuit. Restons humbles, prudents, gérons la pression et le temps, note Toni Turi, CEO de la Raal. Je tiens à préciser que nous n’avons rien calculé la semaine dernière à Verlaine afin d’être champion chez nous cette semaine. On voulait déjà prendre les points nécessaires chez les Liégeois et fêter les soumonces dans la foulée avec le titre en poche. C’est un accroc, on verra bien demain soir. En attendant, compter dix-sept points d’avance sur le deuxième Meux à six journées du finish, cela signifie d’ores et déjà une très belle saison. Avec seulement deux défaites jusqu’ici par un tout petit but d’écart (1-0) face à Jette chez nous et à Verlaine. Nous n’avons rien gaspillé d’autre puisque les partages, nous ne savons pas ce que c’est cette saison."

En avril 2018, plus de 5500 supporters avaient rallié le Tivoli lors du match du titre en D3. Combien seront-ils ce samedi soir ? " Le chapiteau des partenaires et des invités est sold out depuis milieu de la semaine précise encore Toni Turi. Les 350 repas VIP qui seront pris sur le parking 2 à côté du terrain ont été fort prisés. Pour l’heure, on ne peut pas faire mieux. Côté public, on doit tourner ce vendredi midi entre 1500 et 2000 places réservées dans le stade. J’espère que pas mal de gens vont se décider en soirée vendredi et dans la journée de samedi d’autant que la météo s’y prêtera.



Nous aurons des points bars et nourritures un peu partout dans les tribunes et on compte sur nos fans pour mettre l’ambiance. Si cela venait à coincer sur le terrain, on devrait finir le travail à Waremme la semaine prochaine, mais restons tout de même un peu optimistes. "

Pas mal d’anciens joueurs passés par la Raal et Tubize-Braine ont été invités sur place et bien sûr pas mal de têtes connues qui ont fait l’histoire du club avant la reprise par Salvatore Curaba pourraient aussi être présentes, à commencer forcément par Thierry Hazard, administrateur à Tubize-Braine mais ancien Loup, étant de l’équipe qui était aussi montée à l’époque de D3 en D2.