La quête infernale de revanche : Remco Evenepoel, itinéraire d’un écorché vif

Même s'il ne l'avouera sans doute jamais, Remco Evenepoel est un écorché vif. Un revanchard permanent, dont la carapace a été forgée au fil des coups durs. 23 ans, et déjà plus de vécu que la plupart des grands champions à la fin de leur carrière.

En 2020, il n’a que 20 ans quand la mort le regarde droit dans les yeux, quelque part sous un pont au Tour de Lombardie. Déjà, à l’époque, on craint pour la suite d’une carrière qui n’a même pas encore vraiment décollé. Mais Remco se bat, revient vite (peut-être trop vite) et dispute le Giro 2021, quelques mois seulement après sa terrible chute.

En mai dernier, il n’a toujours que 23 ans quand ce satané Covid le frappe, alors qu’il domine le Giro et confisque le maillot rose pendant quatre étapes. A l'époque, c'est évidemment la désillusion la plus complète. "L'un des revers les plus durs de ma carrière" confie-t-il, amer, après son abandon. Mais Remco se bat, mort sur sa chique et revient. La suite ? Les championnats de Belgique, qu'il domine de la tête et des épaules, sa course fétiche, la Clasica San Sebastian, puis les Mondiaux, où il devient champion du monde du contre-la-montre.

Cap ensuite sur la Vuelta, qui ne figurait pas sur son programme initial. Mais le Covid italien étant passé par là, Remco a dû revoir ses plans et a donc décidé de se présenter, avec la pancarte de tenant du titre, au départ du Tour d'Espagne.

Malheureusement, les efforts fournis jusque-là, la préparation écourtée et la monstrueuse pression collective imposée par la Jumbo-Visma auront eu raison de ses ambitions de général. Mais Remco l'avoue : il n'y pense déjà plus. "Je vais encore essayer de sortir, essayer de gagner le plus d’étapes possible et de gagner le maillot à pois. Comme ça, je serai sur le podium à Madrid et la Vuelta sera sauvée."

Regard rivé vers d'autres objectifs (le maillot à pois et les victoires d'étape), Remco a visiblement déjà entamé sa quête de rédemption. Une fois de plus...