La quête difficile d’Ineos Grenadiers pour retrouver un leader de Grand Tour : Après Evenepoel et Pogacar, Roglic entre dans la danse

Primoz Roglic roulera-t-il chez Ineos Grenadiers la saison prochaine ? D’après le site Wielerflits, l’équipe britannique est prête à acquérir le Slovène. Car le propriétaire Jim Ratcliffe souhaite revoir son équipe remporter le Tour de France. Après Evenepoel et Pogacar, c'est donc une nouvelle cible qui est tentée.

Qu’il est loin le temps où l’on l’équipe Sky puis Ineos Grenadiers régnait sur le Tour de France (dernière victoire en 2019 avec Egan Bernal). Une époque que voudrait bien revoir son propriétaire Jim Ratcliffe. L’Anglais fait tout pour que son équipe retrouve un leader capable de s’imposer sur la Grande Boucle et pour concurrencer l’hégémonie de la Jumbo-Visma sur les Grands Tours.

Il y a d’abord eu la rumeur Remco Evenepoel et le rachat de la Soudal-Quick Step. Mais depuis, c’est le point mort. Il y a aussi eu la confirmation qu’Ineos Grenadiers s’est renseignée sur une possible arrivée de Tadej Pogacar dans son équipe. Mais là encore, la réponse fût négative.

L’équipe britannique active donc une troisième piste. Et non des moindres. Car si la rumeur de l'union entre Soudal-Quick Step et la Jumbo Visma se fait, il faudra dégraisser. Les deux noyaux mis ensemble, cela représente trop de coureurs. Mais aussi trop de leaders.

Et parmi les tops coureurs, un nom revient sur toutes les lèvres. Celui de Primoz Roglic. Le Slovène avait beau avoir le sourire lors de la Vuelta. Il a dû laisser la victoire finale à son équipier Sepp Kuss.

À 33 ans, ses possibilités de remporter des Grands Tours ne sont plus légion. Et son rêve de remporter le Tour de France est bloqué par Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant. Si son équipe a toujours souligné l’importance du coureur et que son départ n’était pas négociable, la fusion Jumbo-Visma avec Soudal-Quick Step redistribue les cartes. D'autant plus qu'il faudrait faire avec un leader de plus en la personne de Remco Evenepoel.

En cas de payement d’une somme, Roglic pourrait être libre. Le Slovène est lui-même ouvert à un passage dans une autre équipe. Il négocierait un contrat de deux ans et souhaite surtout se concentrer principalement sur la victoire du Tour de France avec sa nouvelle équipe.

En rejoignant Ineos Grenadiers, Roglic serait seul leader à bord pour les classements. Bahrain Victorious, Jayco-AlUla et Movistar se sont également renseigné sur le cas Roglic. Selon des sources internes, Primoz Roglic prendra une décision avant ce dimanche 1er octobre sur son avenir pour les deux prochaines années.

De quoi enfin lancer la saison 2024 ?