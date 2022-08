"La quête de la Clé d’or" : un city game au Palais du Coudenberg

Les ruines du Palais de Coudenberg ont disparu pendant de nombreuses années dans les sous-sols. Aujourd’hui, l’édifice fait souvent l’objet de fouilles et forme un site archéologique constitué d’un réseau de salles et de passages souterrains. Un jeu de piste y est d’ailleurs proposé aux visiteurs., de quoi titiller leur imaginaire. Dans le musée, les découvertes archéologiques et les vestiges des principaux bâtiments sont présentés.

Le Palais de Coudenberg a été la résidence des ducs de Bourgogne. Il a également vu l’avènement et l’abdication de l’empereur Charles Quint. En 1731, il est pris d’assaut par les flammes et la fumée. Des bougies et des braséros n’auraient pas été éteints. La moitié du bâtiment disparaît. Le palais est déserté et laissé à l’abandon.

Comptez 10€ pour l’accès et c’est gratuit pour les moins de 18 ans. Le site est ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 17h. La visite dure environ 1h30.