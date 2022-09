La question éco: "Faut-il subsidier les entreprises qui consomment une énergie qu’on cherche justement à éviter ?"

Les factures d’énergie explosent pour tout le monde, et aussi pour les entreprises. Est-il bien normal que rien ne soit prévu à ce stade pour les aider ?

Dans la question éco de ce vendredi 2 septembre, Maxime Paquay expliquait pourquoi la volonté d’aider les ménages était évidente mais pour les entreprises, c’est moins clair: "C’est le flou total. La rentrée politique belge, qui se voulait énergique avec une réponse énergétique pour les factures, s’avère pour le moins tempérée. Toutes les fédérations patronales réclament des aides, et pas toujours très précisément d’ailleurs. Qu’ont alors décidé les différents gouvernements belges, fédéral et régionaux, pour aider ces entreprises à ce stade? Rien, ou presque rien, en effet. En substance et pour résumer, on va faire quelque chose, on ne sait pas quoi et on ne sait pas très bien comment."

Selon Maxime Paquay, il y a en effet deux scénarios:

"Un, tout ceci n’est qu’une mauvaise passe, un cap à passer, les marchés financiers exagèrent les prix de l’énergie. Le retour à la normale se fera dans un an, deux ans maximum. Pourquoi, dès lors, si une boulangerie qui fonctionnait bien, lui couper le courant parce qu’elle ne sait pas payer ses factures ? Pourquoi, au global, mettre en faillite des pans entiers de l’économie belge et européenne, alors qu’aux États-Unis ou ailleurs, les prix de l’énergie, eux, n’ont quasiment pas bougé ?