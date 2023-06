La question Echo : l’accord sur le nucléaire entre l’Etat belge et Engie est-il une bonne affaire ?

Engie et l’Etat belge viennent d’annoncer un accord pour prolonger de dix ans les réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3, avec des modalités : une date de redémarrage possible dès l’hiver 2025, un modèle économique pour les réacteurs prolongés et un plafond sur le coût pour la gestion des déchets nucléaires.

Est-ce qu’on sait déjà si ce deal est une bonne affaire et pour qui ? La réponse n’est pas "oui c’est clair", mais plutôt "joker". Pourquoi ? Dans l’immédiat on sait que prolonger les deux réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 devrait coûter, en travaux, un petit 2 milliards d’euros, dont la moitié à charge de l’Etat belge et l’autre moitié pour Engie.

Un demi-milliard (à la louche) pour prolonger le nucléaire, c’est loin d’être négligeable, c’est un choix politique. Et pour qu’Engie et la Belgique s’y retrouvent lors du redémarrage, les deux réacteurs prolongés seront placés dans une structure commune détenue à 50% par Engie et à 50% par l’État. Avec un partage des coûts, des risques et des bénéfices. Et pour garantir une rentabilité chez l’acteur privé, mais pas de surprofit, une fourchette sera instaurée : si les prix du MWh dépassent la limite haute, Engie devra compenser auprès de la Belgique. Et si les prix s’écrasent en dessous, l’Etat belge compensera le manque à gagner auprès d’Engie.

Cela a l’air de tenir la route, sur le principe. Dans la pratique, les limites en question n’ont pas encore été fixées. Et les négociations de "la bonne affaire" ne sont pas encore conclues.