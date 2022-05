La question coloniale au cœur d’une exposition au Mons Memorial Museum

Ces dernières années, la société occidentale a été confrontée à de nombreuses problématiques en lien avec le racisme et le colonialisme. Mons, comme les autres villes de Belgique, a également été secouée par des manifestations et détériorations de statues.

Afin de comprendre les racines de ces problèmes, le Mons Memorial Museum s’est associé à Pitcho, jeune artiste aux multiples facettes, pour proposer au public une exposition qui mettra ses textes à la compréhension de la mémoire coloniale. Garant du lien entre son vécu et l’héritage colonial de la région de Mons, l’artiste se nourrira de témoignages, d’Afro-Descendants et d’anciens coloniaux, pour apporter un regard engagé sur notre mémoire coloniale. Vidéos, art, témoignages sonores et visuels, archives, photos et objets seront autant de traces de vie qui vous permettront de mieux appréhender les problématiques et enjeux de notre société contemporaine.