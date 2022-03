La querelle continue entre Nikki Sixx (Mötley Crüe) et Eddie Vedder (Pearl Jam)

Dans une interview avec l’entrepreneur brésilien Paulo Baron et le critique musical Regis Tadeu réalisée ce lundi 7 mars, Nikki Sixx se demande pourquoi Eddie Vedder a décidé de s’en prendre à son groupe.

Il évoque la chanson "Bastard" de 1983, qu’il a écrite, et explique : "J’ai écrit cette chanson sur quelqu’un qui nous avait arnaqués. Je suis ce genre de gars : si tu me cherches, je réponds. Et c’est de ça que parle cette chanson". Dans cette allusion à peine déguisée à la querelle entre Vedder et lui, il poursuit : "Tu t’en prends à mon groupe, je m’en prends à ton groupe. Tu essaies de faire du mal à ma famille, qui est mon groupe ; je vais essayer de te faire du mal". "Ce n’est pas quelque chose dont on peut être fier", conclut-il en riant.

Nikki Sixx a aussi expliqué pourquoi il s’est senti obligé de répondre à Vedder. "Nous n’avons jamais eu peur d’accepter que la musique change, car c’est l’idée même de la musique. Si vous écoutez "Too Fast For Love" et ensuite "The Dirt", vous vous dites : 'C’est le même groupe, mais il a grandi'. Donc on n’a jamais eu de problème avec ça. Le seul problème, c’est que si tu veux t’en prendre à mon groupe, je vais sûrement te répondre. Mais ce que je ne comprends pas c’est pourquoi ce type parle de mon groupe ? C’est un gars qui a du succès", conclut-il.

Retrouvez cette interview de Nikki Sixx ci-dessous :