Grammy Awards : la "Queen B" Beyoncé est devenue la reine des Grammy Awards

Le chanteur britannique Harry Styles a remporté dimanche le prix du meilleur album de l'année aux Grammy Awards, une victoire surprise face aux grandes favorites Beyoncé, à qui la récompense échappe encore, ou Adele.

La sensation pop a raflé la récompense la plus convoitée de cet équivalent des Oscars pour la musique grâce à "Harry's House", son troisième opus. Un disque où les synthétiseurs et l'acoustique douce s'accompagnent de paroles très personnelles, pour en faire l'album le plus intime de la star britannique.

La chanteuse et guitariste américaine de blues, folk et country Bonnie Raitt a quant à elle remporté dimanche le prix de la chanson de l'année avec son titre "Just Like That", une surprise aussi face aux poids lourds Beyoncé, Taylor Swift et Adele.

La concurrence était féroce dans cette catégorie, l'une des plus prestigieuses de ces "Oscars de la musique", mais le prix revient finalement à la chanteuse de 73 ans, saluée par la critique, et qui comptait déjà 10 gramophones à son actif.