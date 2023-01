La qualité plutôt que la quantité pour Remco Evenepoel en 2023

Trois courses par étapes avant Liège-Bastogne-Liège et le Giro: Remco Evenepoel a annoncé vendredi le programme allégé de son début de saison qui comprend pas moins de trois stages en altitude en prévision du Tour d'Italie.

"Beaucoup d'entraînements en altitude et des courses de très haut niveau. L'année dernière on a vu que ça avait bien marché", a souligné le prodige belge de la Quick Step, vainqueur en 2022 de Liège-Bastogne-Liège, de la Vuelta et des Championnats du monde.

Il commencera sa saison au Tour de San Juan en Argentine du 22 au 29 janvier, avant d'enchaîner sur l'UAE Tour (20-26 février) et le Tour de Catalogne (20-26 mars).

Il défendra ensuite sa couronne sur Liège-Bastogne-Liège (23 avril), "peut-être le jour le plus spécial de la saison car je vais rouler avec le maillot arc-en-ciel (de champion du monde) et le dossard numéro un" de tenant du titre.

Le Flamand de 22 ans s'attaquera ensuite au Giro (6-28 mai) où il vise "au moins une victoire d'étape et une bonne place au classement général". Sachant que sur le papier, il est d'ores et déjà le grand favori de ce Tour d'Italie qui comprend pas moins de trois contre-la-montre, exercice dont il raffole.

Pas de Tirreno-Adriatico ou de Paris-Nice en revanche pour le Belge afin de mieux pouvoir caser trois stages d'altitude à Tenerife à la place.

"Pour moi ça marche très bien d'alterner des périodes calmes comme les stages et les périodes de course où il y a beaucoup plus de stress. Sur les courses, j'ai toujours la pression de gagner", a expliqué Evenepoel qui vit désormais à Calpe, sur la côte est de l'Espagne, pour pouvoir mieux s'entraîner à l'année et échapper aussi aux sollicitations nombreuses en Belgique.

"Chaque course, je vais rouler avec l'idée de faire un podium ou de gagner une étape", a-t-il prévenu, à l'exception peut-être du Tour d'Argentine qui lui servira surtout de préparation et où il veut se mettre au service de son sprinteur Fabio Jakobsen.

Le Giro en particulier "va être un très grand objectif" pour le Belge qui assure placer les trois grands tours "au même niveau".

"Chaque année, je vais regarder quel grand tour pourrait être le plus facile de gagner, en fonction du parcours et des caractéristiques de la course, a-t-il dit. Si par exemple en 2024 la Vuelta est le meilleur des trois pour moi, je vais la faire. Mais c'est sûr qu'un jour je devrai faire le Tour de France, c'est sûr."