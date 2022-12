"La qualité du Maroc, c’est la discipline tactique qu’ils ont développée pendant toute leur campagne"

Issame Charaï qui est à Rabat pour l’instant nous parle de l’effervescence vécue au Maroc. "L’ambiance au Maroc est incroyable, c’est dingue, on ne peut pas sortir, les rues sont bouchées. Les gens sont euphoriques et très heureux. Tout le monde est content, même le roi est sorti avec le maillot sur les épaules."

Il poursuit, "on n’aurait jamais cru à ce résultat, d’autant plus que Walid Regragui n'était en poste que depuis 2 mois. Il y avait des doutes et c’est énorme ce que l’équipe réalise pour le moment. Maintenant on est en demi-finale de Coupe du Monde et j’espère qu’on peut passer en finale."