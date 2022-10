La qualité des soins se dégrade dans les maternités anglaises publiques

La Belgique est le 10ème meilleur pays du monde où il fait bon être mère, selon le classement établi annuellement par Save the Children. Même s'il perd une place, notre pays progresse dans les cinq domaines retenus par l'ONG. Difficile pour autant de se reposer sur ses lauriers, les mortalités maternelle et infantile restent des préoccupations importantes, et cette hiérarchie ne reste malgré tout qu'un indicateur incomplet.