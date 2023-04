La qualité de vos amitiés peut avoir un impact sur votre santé.

Les amis sont une source de bonheur et de bien-être et synonymes de partage dans les bons comme les mauvais moments. Ces relations intimes jouent un rôle important sur la santé mentale mais on apprend aujourd'hui qu'elles pourraient aussi avoir un impact sur la santé physique. C'est ce que révèle un groupe de chercheurs internationaux, qui établit un lien direct entre les expériences vécues en amitié ou en amour et certains changements physiologiques.

Dis-moi si tes relations sociales les plus proches t'apportent du bonheur, je te dirai si ta pression artérielle est élevée - ou pas. S'ils ne sont pas parvenus à établir un lien de causalité exact entre expériences relationnelles et effets physiologiques, une équipe de chercheurs internationaux a mis en évidence des associations statistiques entre ces deux phénomènes.

Pour ce faire, ils ont analysé les données de 4005 personnes aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui ont été soumis à des contrôles quotidiens via leur smartphone ou leur smartwatch. L'objectif ? Fournir des données concernant leur tension artérielle, leur fréquence cardiaque, leur stress et leur capacité d'adaptation, combinées à des informations sur leurs expériences en amitié et en amour délivrées tous les trois jours.