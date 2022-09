La qualité de vie des malades chroniques en baisse en Belgique, les femmes et les plus démunis particulièrement concernés

Les personnes qui ont un niveau socio-économique plus faible perdent systématiquement plus d’années de vie en bonne santé que celles bénéficiant d’un statut social plus élevé. Cet écart s’est d’ailleurs creusé au fil des cinq années séparant les deux enquêtes.

Or, 28% de l’impact des pathologies dorsales pourraient être évités s’il n’existait aucune inégalité sociale, d’après les chiffres de l’enquête de 2018. Ce nombre grimpe à 41% pour les arthropathies et il est de 32% pour l’hypertension et le cholestérol. Les AVC en particulier pourraient voir leurs conséquences drastiquement réduites (74%), tout comme les fractures de la hanche (60%).