La Punk attitude, à la vie comme au jardin

Qu’est-ce qu’un beau jardin ? Eric Lenoir n’en sait rien. Question de goût. Ce dont il est sûr, c’est qu’il ne s’est jamais arrêté en pleine nature pour dire " qu’est-ce que c’est moche ici ! ", ce qui n’est pas le cas dans certains jardins, dit-il dans un grand éclat de rire.

Eric Lenoir a grandi dans une cité de la banlieue parisienne. Souvent, il filait chez un pote qui vivait au 17e étage d’une des tours, pour voir le ciel. Lui avait la chance de s’échapper à la compagne où il avait de la famille et comprenait déjà l’injustice qui était faite à ses potes, privés de nature. C’est sûr, plus tard, il aura les mains dans la terre et les yeux plongés dans ce qu’elle a de plus beau à nous offrir, ses paysages. Mais quand on sort d’une école d’horticulture, on cherche des clients : ils ne partagent pas toujours votre vision des choses. Quand au printemps, l’un d’eux l’engage pour tondre la pelouse, il y voit des primevères et quantité de petites fleurs qui ferait le bonheur des abeilles du voisin qui a vu ses ruchers décimés. Il convainc le propriétaire de lui créer des allées dans sa pelouse et de laisser des ilots non-tondus où la vie continue. Il ne sera plus jamais rappelé pour entretenir le jardin.