La puissance de Taylor Swift pèsera-t-elle aussi sur la Présidentielle américaine ?

C'est cette année-là que Taylor Swift partage pour la première fois ses opinions politiques. Élevée dans une famille traditionnelle, plutôt conservatrice et catholique, elle a toujours répondu sagement au modèle attendu par ses parents: "une jeune fille sourit, est polie, ne parle pas trop fort et n’exprime pas d’opinions tranchées sur les sujets polémiques". Et Taylor a toujours suivi la règle, comme c’est parfaitement illustré dans le documentaire qui lui avait été consacré et est visible sur une grande plateforme, Miss Americana. Elle a ainsi longtemps hésité à exprimer publiquement ses opinions politiques, même lorsqu’on lui demandait son avis.

Jusqu’au 8 octobre 2018 quand elle poste sur Instagram ce message: "Je voterai démocrate dans le Tennessee [...] je voterai pour Phil Bredesen au Sénat et Jim Cooper à la Chambre des représentants. J'ai toujours voté et je voterai toujours en fonction du candidat qui protégera et défendra les droits humains que nous méritons tous dans ce pays. Je crois en la lutte pour les droits des LGBTQ et pour le fait que toute forme de discrimination basée sur l'orientation sexuelle ou le genre est mauvaise. Je crois que le racisme systémique que nous voyons encore dans ce pays envers les personnes de couleur est terrifiant, écœurant et répandu."

Cette déclaration avait fait l’effet d’une bombe et provoqué une réponse de Donald Trump lui-même: "Qu’elle retourne à sa musique, c’est ce qu’elle fait de mieux. J’aimais bien ses chansons mais maintenant je les aime 25% moins."

En encourageant aussi tous ses fans à s'inscrire sur les listes électorales, elle a participé à faire augmenter le taux de participation des jeunes au scrutin des mid-terms, élections américaines de mi-mandat:

"S'il vous plaît, s'il vous plaît, renseignez-vous sur les candidats qui se présentent dans votre État et votez pour celui qui représente le plus fidèlement vos valeurs", plaidait-elle. "Beaucoup d'entre nous ne trouveront jamais un candidat ou ub parti avec lequel ils sont d'accord à 100%, mais nous devons quand même voter", avait-elle conclu.