La puce de sable : un petit crustacé capable de gâcher vos vacances à la plage !

Malgré que ce soit un crustacé, elle peut piquer ! Les premières parties du corps qui peuvent être atteintes sont les pieds et les chevilles qui sont forcément les plus proches du sable. Résultat : de petits boutons rouges apparaissent et peuvent être prurigineux et parfois déclencher des réactions allergiques.

Cependant, dans le sable sur les plages tropicales, la puce est un peu différente ; plus petite, elle suce le sang des victimes avant d’y pondre les œufs et peu provoquer une parasitose cutanée. Il s'agit d'une affection parasitaire qui attaque la peau, provoque des douleurs importantes et les risques de surinfection et d'abcès sont importants.