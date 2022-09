La publicité vers la neutralité carbone : une coalition belge pour guider les agences de communication

Une initiative belge pour une communication publicitaire plus responsable a vu le jour. Son nom, la coalition Comm to Zero, menée par l’ACC, l’association belge des entreprises de communication. Elle compte rattraper son retard en termes d'émissions. Présentation d'Aurélie Russanowska, directrice stratégique pour BBDO dans Tendances Première.

Comm to Zero est soutenue par plusieurs acteurs de la publicité en Belgique, d’autres fédérations professionnelles et des régies publicitaires telles que Clear Channel, JC Decaux ou encore Google, pour lutter contre le greenwashing et accélérer la neutralité carbone des agences de communication et de leurs clients.

D'après les propos de Victor Buisseret, responsable de la durabilité à l’ACC, recueillis par Le Ligueur, beaucoup d’agences ne savent pas comment s’y prendre ou par où commencer quand il s’agit de créer et de produire de manière plus écologique et de devenir elles-mêmes des entreprises plus responsables. Tellement la tâche semble colossale.

Ensuite, les principes à respecter en termes d’allégations environnementales émis par les autorités nationales et internationales pour éviter le greenwashing sont pour ainsi dire 'indigestes'. Et donc difficiles à appliquer. Le but de cette coalition est de donner les clés pour comprendre et les outils pour démarrer.