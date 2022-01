La publicité murale se réinvente pour capter le regard des consommateurs

L’idée n’est pas neuve mais elle semble retrouver un second souffle. Désormais sur les pignons d’immeuble, les publicités grand format sont de retour. Mais attention, pas n’importe quelle publicité ! Il s’agit ici de reproduire un visuel, selon des codes actuels, par exemple, ceux du street art. Un subtil mélange de culturel, de commercial et de transgressif, de plus en plus visible sur les murs des grandes villes. C’est le cas depuis quelques jours à Auderghem où une fresque de 100 m2 est en train d’apparaître sous les bombes de couleurs.