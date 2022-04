La publicité anti-fraude de De Lijn n’associe pas les jeunes d’origine immigrée aux fraudeurs, a décidé le Jury d’éthique publicitaire

Pour rappel, l’affiche publicitaire montre trois personnes de couleur de peau et d’origine différente, une femme voilée, une femme blanche et un homme noir, qui tiennent en main un smoothie. Le tout avec l’inscription "Je betaalt toch ook voor die smoothie… waarom dan niet op bus en tram ?" ("Tu payes bien pour ce smoothie… pourquoi pas pour le bus et le tram ?")

Interrogé par le JEP, l’annonceur a expliqué qu’il avait choisi différentes images montrant des voyageurs d’origines et de couleurs de peau différentes, authentiques et reconnaissables afin que chacun puisse s’identifier à eux, car ses voyageurs sont le reflet de notre société.

En l’absence de violation des dispositions légales ou d’autodiscipline, le Jury a donc décidé de ne pas se prononcer sur ces points. Une décision qui ne deviendra définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.