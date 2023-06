La pub mise sur l'IA pour vendre du rêve sur mesure

Mannequins virtuels et faux paysages : les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle générative ont rapidement fait naître des idées de campagnes innovantes chez les publicitaires et ils font aussi évoluer le secteur avec de nouvelles pratiques et compétences.

Le géant Coca-Cola s'est allié avec OpenAI, leader de l'IA à l'origine de ChatGPT, pour un concours d'"images créatives" représentant le plus iconique des sodas.

La marque espagnole de mode Stradivarius (groupe Inditex) est pour sa part allée jusqu'à créer des vêtements imaginaires inspirés de sa collection avec une série d'images représentant des mannequins aux tenues fleuries qui semblent fusionner avec l'arrière-plan.