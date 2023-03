La nourriture prête à manger n'est pas de la nourriture fraîche. C'est de la conserve. Par exemple pour le plat de "Couscous au poulet", l'étiquette décrit le poulet comme "du poulet traité en salaison". C'est-à-dire qu'il s'agit d'une forme de charcuterie de poulet. Par ailleurs, les plats sont des repas très transformés. C'est vrai qu'il n'y a pas de conservateurs, à part le sel.

2. Ce régime "Comme j'aime" est hypocalorique. Et effectivement, si on suit ce régime, on va maigrir vite. Mais il y a un effet rebond pratiquement automatique.

3. Côté prix, "Comme j'aime" est un régime extrêmement cher: il revient à plus de 500 euros par mois pour manger un peu plus de 1000 calories par jour. " Il s'agit là de la calorie la plus chère de l'histoire ", conclut Carlo.