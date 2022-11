La pub de Noël la plus attendue est arrivée et c'est une merveille, encore une fois

On entre donc officiellement dans la période des pubs de Noël où de grandes marques tentent de rivaliser d'invention pour susciter l'émotion avec des mini-court métrages. On se souvient notamment d'un spot qui faisait revivre E.T.

Depuis quelques années, les magasins John Lewis, en Grande-Bretagne, sont devenus les spécialistes du genre, signant notamment, en 2018, un prodigieux mini-film avec Elton John.

The Beginner, la pub de cette année, semble, dans un premier temps paraître moins forte on voit un homme tenter (très laborieusement) de pratiquer le skateboard sous le regard compréhensif de sa femme, jusqu'à la "chute", à la fois très simple (pas d'effets spéciaux, pas d'animation) et émouvante.

Attention spoiler : Le couple s'apprête à accueillir en son foyer une jeune fille qu'ils savent fan de skateboard et voulaient "se mettre" à niveau. John Lewis dit avoir voulu montrer à cette occasion un type de famille généralement peu représenté. Un spot réalisé en partenariat avec 2 organismes s'occupant du bien être des enfants : Action for Children et Who Cares? Scotland.