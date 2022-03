La province et Vivalia organisent une récolte de médicaments pour les Ukrainiens

La province de Luxembourg et Vivalia organisent une récolte de médicaments pour les Ukrainiens. Trois types de médicaments sont recherchés : des antidouleurs, des antibiotiques et du désinfectant. Ces médicaments ne doivent pas être périmés, et non entamés s’il s’agit de flacons. Seulement ces trois types de médicament seront acceptés. Les compresses et pansements sont également acceptés. Toute personne ou institution qui souhaite participer peut déposer ces médicaments soit dans des boîtes spécialement prévues à cet effet dans les hôpitaux d’Arlon, Bastogne, Libramont et Marche, soit dans leur administration communale. Cette dernière se chargera d’acheminer les médicaments dans un hôpital de Vivalia.

Les différents hôpitaux vont servir de plateforme logistique, où seront centralisés, triés et stockés tous les dons de médicaments. Ils seront ensuite acheminés par la province vers les centres de récolte de dons à destination de l’Ukraine.